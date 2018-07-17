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Virajı alamayınca devrildi, sürücü öldü950 defa okundu

kategorisinde,17 Tem 2018 - 15:14 tarihinde yayınlandı
Virajı alamayınca devrildi, sürücü öldü

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde virajı alamayan TIR şarampole devrildi, sürücü Ö.Y. (58) olay yerinde yaşamını kaybetti. Kaza saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Laleköyü mülki sınırları içerisindeki taşocağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Y. idaresindeki hafriyat yüklü 27 VR 975 Plakalı çekici ve buna bağlı dorse, yokuş aşağı seyir halindeyken virajı alamayarak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri sürücü Ö.Y.’nin olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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