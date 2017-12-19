Yakıt tankerindeki zuladan kaçak sigara çıktı

Osmaniye’de polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu boş yakıt tankerindeki ‘zula’ tabir edilen bölmeden 22 bin 500 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu Kadirli gişeleri yakınındaki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, 44 yaşındaki Abidin S. idaresindeki üzerinde 73 DK 295 plakalı yakıt tankeri takılı olan 65 KC 221 plakalı çekiciyi durdurdu. Sürücünün şüpheli tavırları üzerine araç, polis merkezi bahçesine çekilerek detaylı arama yapıldı. Tankerin boş olduğunu fark eden polisler, üst kapaklardan tankerin içine girerek yaptıkları aramada, özel olarak yapılmış bölmelerde 22 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken sürücü Abidin S. gözaltına alındı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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