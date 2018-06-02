Yapılması planlanan 600 yataklı hastane projesi tanıtıldı

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kente yapılması planlanan 600 yataklı hastane projesiyle ilgili bilgi verdi. Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Öznavruz, proje sürecinin tamamlandığını, 2018’in üçüncü çeyreğinde ihalesi ve temel atma töreninin yapılmasının planlandığını kaydetti. Geçtiğimiz yıl sözleşmesi imzalanan ve aynı yıl içerisinde proje çalışmalarına başlanılan yeni hastane yapımıyla ilgili detaylı bilgi veren Öznavruz, “Projeden sonra yapım ihalesi süreci başlayacaktır. İlimizde yapılacak olan 600 Yataklı 800 Yatak kapasiteli Devlet Hastanesinin, 132 bin 156 metre kare Kapalı alanı, 23 bin 398 metrekare kapalı otopark ve 27 bin 175 metrekare oturum alanı olacaktır. 600 Yataklı Devlet Hastanesi Projesinde 4 Lokal, 1 Sezeryan, 19 Genel Ameliyathane ile toplamda 24 ameliyathane mevcuttur. Ayrıca projede, 2 adet kurşunlu anjiyografi salonu, 30 yataklı palyatif bakım merkezimiz, 12 yataklı sancı-doğum-lohusa (SDL) odası, 6 oda tek kişilik enfeksiyon odası, 6 oda tek kişilik kemoterapi odası, 5 oda tek kişilik yanık tedavi odası, acil hasta servis kliniği 8 odası tek, 2 odası çift kişilik, Hasta Mahkum odası tek kişilik 8 oda olarak planlanmıştır.” dedi. Toplantıya katılan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise hastane yerinin askeri alan olmasından dolayı projenin başlamasında gecikme yaşandığını, sorunların aşıldığını ve en kısa sürede temelinin atılmasının planlandığını ifade etti. Durmuşoğlu, “Sağlıkla ilgili inşallah Osmaniye’mizin bundan sonra sorunu olmayacak.”dedi. Milletvekili Dr. Suat Önal ise hastane yatırımının bu aşamalara gelmesinde emekleri olan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE