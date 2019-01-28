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Yaralanan doğa yürüyüşçüsünü AFAD ve UMKE kurtardı192 defa okundu

kategorisinde,28 Oca 2019 - 16:37 tarihinde yayınlandı
Yaralanan doğa yürüyüşçüsünü AFAD ve UMKE kurtardı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, katıldığı doğa yürüyüşünde geçirdiği kazada yaralan R.Y. (19) isimli bayan, bulunduğu yerden, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyesi R.Y., Düldül Dağına tırmanış yaptığı sırada, Beşik Beleği mevkiinde ayağının kayması sonucu yere düşerek belinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım talebinde bulunulması üzerine, olumsuz hava koşullarından dolayı yaralıya ulaşamaması sebebiyle AFAD ve UMKE’den destek istendi. Yapılan müdahale planlaması sonrasında, bölgeye, Osmaniye Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma, İlçe Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine en yakın mevkii ye kadar araçla, sonrasında yaklaşık 1,5 saatlik mesafeyi diz boyu yüksekliğinde karda yürüyerek aşan kurtarma görevlileri, yaralı sedyeye alarak güvenli bir şekilde araçların ulaşabildiği en yakın yere kadar indirdiler. Burada ambulansa konulan R.Y., Düziçi’ndeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (OSMANİYE)

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