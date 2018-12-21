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Yaralı Angıt Ördeği tedavi altına alındı144 defa okundu

kategorisinde,21 Ara 2018 - 15:09 tarihinde yayınlandı
Yaralı Angıt Ördeği tedavi altına alındı

Osmaniye’de vatandaşlar tarafından bulunarak koruma altına alınan yaralı ‘Angıt ördeği’, götürüldüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nde tedavi altın alındı. Göçmen bir kuş türü olan ördek, tedavisinin ardından yeniden uçma yetisini kazanması durumunda doğal yaşam ortamına bırakılacağı belirtildi. Osmaniye Merkeze bağlı Kesmeburun Köyü’nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işiyle uğraşan Zeki Ellek, hayvanlarına bakım yaptığı sırada köpeklerin yaban ördeğini kovaladığını gördüğünü belirterek, “Köpekleri kovalayıp, hemen ördeği yakaladım. Kanatlarının kesik olduğunu fark etmeyip sonra geri bıraktım. Bir süre sonra çocukların elinde görünce tekrar alıp, Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdik. Tedavisi için onlara teslim etmek üzere koruma altına aldım.” dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri ile birlikte olay yerine giden Veteriner hekim Bünyamin Akın ise hayvanın ilk müdahalesini yaparak teslim alıp tedavisine başlanacağını söyledi. Akın, “Av koruma kipleri ile birlikte gelip yaban hayvanımızı teslim aldık. İlk müdahalesini yaptık. Rehabilitasyon merkezine götürüp tedavisine başlanacak. Yaban ördeğimiz uçmasın diye kanarları kesilmiş durumda. Muhtemelen çocuklar tarafından kesilmiş olduğunu düşünüyoruz. Ama herhangi yarası falan bulunmamakta. Gerekli tedavisinin ardından uçma yetisini kazandığı takdirde, av koruma ekiplerince yeniden doğal yaşama ortamına bırakılacaktır.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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