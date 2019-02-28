Yaşar Kemal 4’üncü ölüm yıldönümünde anıldı

Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölüm yıldönümünde doğum yeri olan Osmaniye’nin Gökçedam köyünde anıldı. ‘İnce Memed’, ‘Yer Demir Gök Bakır’ gibi edebiyat tarihinin unutulmaz eserlerine imza atan usta yazar Yaşar Kemal, sevenleri tarafından ölümünün 4’üncü yılında da unutulmadı. Osmaniye’nin merkeze bağlı Gökçedam, eski adıyla Hemite köyündeki Yaşar Kemal Parkı’nda bulunan Kültür Evi önünde anma etkinliği düzenlendi. Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) ile Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği (YAŞAD) tarafından düzenlenen programa, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, köy sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak sunumunda gerçekleşen programda ilk olarak YAŞAD Başkanı Mehmet Özer Yaşar Kemal tarafından Yaşar Kemal’in özgeçmişi anlatıldı. Hemite Köyü ilk ve ortaokulu öğrencileri ünlü edebiyatçının şiirlerini ve ağıtlarını okudu, daha sonra ise Ozan Duranoğlu’nun bağlaması eşliğinde Arif Bahar ve Sevgi Sesli türküler seslendirdi. Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği’nin “Osmaniye’nin dünkü çocukları” ekibi ise siyah ilkokul önlüklerini giyerek Yaşar Kemal’in sevdiği “Kiriştek çevirme”, “Mendil kapmaca”, “İp Atlama”, ve “Yağ satarım bal satarım” gibi çocuk oyunlarını oynadılar. Oyunlara, programa katılan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mana Potu Kitap Kulübü üyesi öğrenciler de eşlik etti. Etkinliğe katılanlar Yaşar Kemal Kültür Evi’ni gezip, aynı park içerisinde bulunan “İnce Memed” anıtına karanfil bıraktı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE