Yaşlı Kadına Yardım Eli

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 10 yıldır “Yaşamın içerisinde var olmak” felsefesiyle hizmet veren Sarıyer Belediyesi, 78 yaşındaki Kıymet Altan’a yardım eli uzattı. Geçirdiği ameliyat sonrasında yatağa bağlı yaşamak zorunda kalan yaşlı kadının çöplüğe dönen evi temizlenerek, baştan aşağı yenilendi.

Büyükdere’de yaşayan Kıymet Altan geçirdiği ameliyat sonrası yatağa bağlı olarak yaşamaya başladı. Bir oğlu ve torunuyla birlikte yaşayan Altan, eviyle ilgilenemez hale geldi. Zamanla çöplerle dolan evi komşuları fark etti. Sarıyer Belediyesi’ne ulaşan komşular sayesinde, belediye ekipleri Kıymet Teyze’nin evinden 2 Ton çöp çıkardı. Temizliğin ardından evde; duvarlar, kapılar ve seramikler yenilendi, boya – badana ve zemin ıslah çalışması yapıldı. Daha sağlıklı koşullarda yaşanılabilir hale getirilen evin tüm eşyaları değişti.

YENİ HALİNİ GÖRÜNCE İNANAMADI

Evinin tadilatı sırasında hastanede bakım altına alınan Kıymet Altan’ın oğlu ve torunu bu süreçte Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’nde misafir edildi. Tadilat bittikten sonra belediye ekipleri evine yerleşen Altan ailesini ziyaret etti. Evinin yeni halini görünce duygulanan Kıymet Teyze, “Yatağa bağlı kalınca çok zor günler geçirdim. Çok şükür ki belediyemiz var. Bu zor günümde Şükrü Genç elimden tuttu. Evim çok güzel oldu. Allah razı olsun.”