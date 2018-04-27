Yaşlı ve engelli vatandaşlara ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaşlı ve engelli olmaları sebebiyle evde bakım hizmeti sunulan vatandaşları ziyaret etti. 104 yaşındaki Elife Özdil, 89 yaşındaki Seher Gökoğlan ve 80 yaşındaki Fatma Karagöz’ü evlerine konuk olan Vali Coşkun’un ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. Büyüklerin ellerini öperek kendilerine sağlıklı ve güzel bir ömür temenni eden Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bugün, değerli büyüklerimizi evlerinde ziyaret ederek, hem hatırlarını sormak hem de bir sıkıntıları varsa onları kendilerinden bizzat dinlemek istedik. Amacımız, devletimizin şefkatli elinin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu hissetmelerini sağlamaktır” dedi. Vali Coşkun ziyareti sırasında büyüklerin aileleri ile de bir süre sohbet etti. Yaşlı ve engelli vatandaşlar da Vali Coşkun’a ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler. Vali Coşkun, ziyaretinin sonunda ziyaret ettiği yaşlı ve engelli vatandaşlara, yaşam koşullarını kolaylaştırması temennisi ile tekerlekli sandalye verdi. Mahalle esnafını da ziyaret eden Vali Coşkun, esnafa “hayırlı işler ve bol, bereketli kazançlar” dileyerek ayrıldı.

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