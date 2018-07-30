Yayla evi bahçelerinde 454 kök kenevir bitkisi

Osmaniyede iki ayrı yayla evi bahçesine yapılan operasyonda 454 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesinde, merkeze bağlı Dereobası Köyü sınırları içerisindeki Mitisin Yaylasında bulunan iki ayrı yazlık eve baskın düzenlendi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, H.K.’ya ait evin bahçesinde 220 kök, O.Ö.’ya ait bahçede ise 234 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Her 2 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıslardan O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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