Yaz dönemi kamuda çalışan üniversitelilerden teşekkür

Osmaniye’de yaz boyunca kamu kurumlarında çalışan üniversiteli öğrenciler, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak’a teşekkür ziyaretinde bulundular. İŞKUR tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Sosyal Çalışma Programı ile doğanın korunması, Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi gibi çeşitli alanlarda çalışan öğrenciler İl Müdürü Ahmet Altunkaynak’a böyle bir programı düzenleyerek kendilerine destek oldukları için teşekkür ettiler. Öğrenciler, Sosyal Çalışma Programının her yaz döneminde uygulanmasını ve devam etmesini istediklerini belirttiler. İl Müdürü Altunkaynak ise kurum olarak yaz aylarında öğrencilerin tatil dönemlerinde bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışmalarını, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilmelerini sağlayacak şekilde çeşitli kamu kurumlarında istihdamını sağladıklarını ifade etti. Altunkaynak, “İmkanlar ölçüsünde yeni yılda da sizlerin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz, dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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