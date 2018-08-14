Yaz Kuran Kursları futbol turnuvası sona erdi

Osmaniye’de Yaz Kuran kurslarına katılan çocuklar arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.Osmaniye İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve 20 takımın katılmış olduğu 2018 Yılı Yaz Kuran Kursları futbol turnuvasında şampiyon Osmaniye Merkez Bülbül Camii Öğrencileri oldu. Osmaniye Merkez camilerinde Yaz Kuran Kurslarındaki 12-16 yaş gurubunda olan öğrencilerin katılımıyla Çenet Kardeşler Akdeniz Sosyal Tesislerinde yapıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’un’nun başlama vuruşu sonrası final maçı Bülbül Camii ve Selahaddin-i Eyyubi Camii öğrencileri arasında oynandı. karşılaşma 7 – 4 Bülbül Camii’nin üstünlüğü ile tamamlandı. Müftü Tahiroğlu, birinci olan Bülbül Camii, ikinci olan Selahaddin-i Eyyubi Camii ve üçüncü olan Ziyabey Camii takımlarına kupalarını ve madalyalarını verdi. Tahiroğlu, turnuvaya katılan öğrencilere ve hocalarına ayrı ayrı teşekkür ederek kutladı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE