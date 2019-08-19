maltepe escort
kartal escort
Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine hediye - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 20 AĞUSTOS 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 96.044
DOLAR 5,7296
EURO 6,3505
ALTIN 277,25
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort istanbul escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine hediye202 defa okundu

kategorisinde,19 Ağu 2019 - 15:49 tarihinde yayınlandı
Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine hediye

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, yaz Kur’an kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Göçmenler Camiindeki programa Kaymakam yunus Emre Akpınar, Dernek Başkanı İbrahim Talan, Kurs öğreticileri İmam Hatip Hacı Ahmet Rauf Atalay, Fatma Duran ve öğrenci velileri katıldı. İçerisinde kıyafet ve oyuncakların bulunduğu hediye paketleri Kaymakam Akpınar tarafından, kursa devam edip başarı gösteren öğrencilere dağıtıldı. Kaymakam Yunus Emre Akpınar, eğitimlerini tamamlayan 30’u kız 30’u erkek olmak üzere 60 öğrenciyi tebrik edip başarılar diledi. Akpınar, “Peygamber efendimiz ‘Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir’ buyurmaktadır. Siz gençler, efendimizin tabiriyle mahallenizin en hayırlıları olabilmek için tatilinizden, uykunuzdan ve eğlencenizden fedakarlık yaptınız ve başarıya ulaştınız. Kuranın yanı sıra dini bilgiler, dua ezberi ve güzel ahlak dersleri aldınız. Bundan sonra yapmanız gereken bu kazanımlarınızı unutmayıp devamlılığını sağlamanızdır. Bu vesileyle burada okumayı öğrendiğiniz. Yüce kitabımız Kuranı Kerim’in bundan sonraki hayatınızda sizlere yol gösterici rehber olmasını rabbimden temenni ediyorum. Sizleri yetiştiren değerli hocalarımızı ve bu eğitimi almanız için teşvik edip bu kutsal mekana gönderen ailelerimizi de tebrik ediyorum.” dedi.
Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ

istanbul escort nizip escort

istanbul escort

instagram takipçi

instagram takipçi hilesi