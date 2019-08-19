Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine hediye

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, yaz Kur’an kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Göçmenler Camiindeki programa Kaymakam yunus Emre Akpınar, Dernek Başkanı İbrahim Talan, Kurs öğreticileri İmam Hatip Hacı Ahmet Rauf Atalay, Fatma Duran ve öğrenci velileri katıldı. İçerisinde kıyafet ve oyuncakların bulunduğu hediye paketleri Kaymakam Akpınar tarafından, kursa devam edip başarı gösteren öğrencilere dağıtıldı. Kaymakam Yunus Emre Akpınar, eğitimlerini tamamlayan 30’u kız 30’u erkek olmak üzere 60 öğrenciyi tebrik edip başarılar diledi. Akpınar, “Peygamber efendimiz ‘Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir’ buyurmaktadır. Siz gençler, efendimizin tabiriyle mahallenizin en hayırlıları olabilmek için tatilinizden, uykunuzdan ve eğlencenizden fedakarlık yaptınız ve başarıya ulaştınız. Kuranın yanı sıra dini bilgiler, dua ezberi ve güzel ahlak dersleri aldınız. Bundan sonra yapmanız gereken bu kazanımlarınızı unutmayıp devamlılığını sağlamanızdır. Bu vesileyle burada okumayı öğrendiğiniz. Yüce kitabımız Kuranı Kerim’in bundan sonraki hayatınızda sizlere yol gösterici rehber olmasını rabbimden temenni ediyorum. Sizleri yetiştiren değerli hocalarımızı ve bu eğitimi almanız için teşvik edip bu kutsal mekana gönderen ailelerimizi de tebrik ediyorum.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

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