Belediyesi tarafından, bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek olan yaz spor okulları öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen malzeme dağıtımında, öğrencilere şapka, tişört, şort ve çorap hediye edildi. “Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin Yaz Spor Okulları” sloganı ile başlatılan ve basketbol, futbol, voleybol, İzcilik, basketbol, su kanosu, badminton, satranç, tırmanma, mim hokeyi, dart, bocce ve okçuluk branşlarında eğitim veriecek olan Yaz Spor Okullarına ilgi büyük oldu. Her öğrenciye Osmaniye Belediyesi tarafından spor malzemeleri hediye edildi. Ayrıca yaz spor okulları boyunca öğrencilere belediye tarafından ücretsiz servis imkânı sağlanacağı kaydedildi.

10 YILDA 15 BİN ÖĞRENCİ

Belediyenin sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan ücretsiz yaz spor okullarında bu yıl 1500’ü aşkın öğrenci eğlenceli bir yaz geçirecek. Osmaniye Belediyesi ücretsiz yaz spor okulları açıldığı günden buyana 15 bin civarında öğrenciye hizmet vermiş olacak. Yaz spor okulları ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara, “Belediyemizin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 7-14 yaş arası çocuklarımıza yönelik ücretsiz düzenlediğimiz yaz spor okulları başlıyor. Göreve geldiğimiz ilk yılımızda yaz spor okullarını başlatmıştık. Bu yıl spor okullarımızın onuncusunu yapıyoruz. Bir yıl boyunca okullarda yorulan ve tatili hak eden çocuklarımıza güzel, eğlenceli ve sağlıklı bir yaz geçirmelerini sağlamak için spor okullarını düzenledik. Belediyemiz tarafından çocuklarımıza ücretsiz spor malzemesi hediye ettik. Yaz spor okullarında çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlar için ne yapsak azdır.” Şeklinde konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE