Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okullarına yoğun ilgi gösterildi. İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nce çocuk ve gençler ile engelli bireyleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı yaratmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 81 il merkezi ve ilçelerde her yıl uygulanan yaz spor okullarının Osmaniye’de de devam etmekte olduğunu söyledi. Müdür Loğoğlu, İl Spor Merkezleri ve Engelliler il spor merkezlerinde, bu yıl toplam 22 branşın yer aldığını, tecrübeli antrenörler eşliğinde atletizm, basketbol, badminton, boks, güreş, hentbol, voleybol, yüzme (ücretli), halk oyunları, özel sporcular, softbol, tenis, okçuluk, taekwondo, judo, masa tenisi, halter, hokey, satranç, bisiklet ve futbol branşlarında kursların verildiğini kaydetti. Loğoğlu, İl Spor Merkezlerinin amacının 5-18 yaş arası çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip, yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmak, güçlü bir alt yapı oluşturmak olduğunu bildirdi. Müdür Loğoğlu, her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan kursların il müdürlüğü antrenörlerinden oluşan kadro ile yürütüldüğünü, kurslar sonunda ise elit sporcu vasıflarına ulaşan çocukların antrenmanlara devam ettirilmeleri sağlanarak müsabık sporcu olmaları sağlanacağını sözlerine ekledi. Tüm gençleri yaz okullarına beklediklerini kaydeden Mustafa Loğoğlu şöyle devam etti: “Osmaniyeli gençlerimizin yaz okullarımıza gösterdiği, ilgiden dolayı oldukça memnunuz. Amacımız gençlerimizi yaz spor okullarımıza teşvik ederek yaz tatilinde, spor yapmalarını, ayrıca öğrencilerin yaz aylarında, keyifli eğlenceli ve fiziksel gelişmeleri açısından, verimli bir dönem geçirmelerini, sağlamaktır “Gençlerimiz ve aileler; Gençlik Merkezleri ve İl Spor Merkezleri Yaz Spor Kurslarında ücretsiz kurs ve eğitimlere katılmak için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Osmaniye Gençlik Merkezi ve İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinden gerekli bilgilere ulaşabilirler.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE