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Yaz spor okullarında 21 branşta ücretsiz kurs - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Yaz spor okullarında 21 branşta ücretsiz kurs16 defa okundu

kategorisinde,28 May 2019 - 16:29 tarihinde yayınlandı
Yaz spor okullarında 21 branşta ücretsiz kurs

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, spor merkezlerinde açılacak olan yaz spor okullarında, 21 branşta ücretsiz eğitim verileceğini söyledi. Müracaatların alınmaya başladığını ifade eden Müdür Loğoğlu, eğitimlerin ayrıca Düziçi, Bahçe ve Kadirli’de de verilmekte olduğunu kaydetti. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün her sene olduğu gibi bu sene de çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, spora yönlendirmek ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 5-18 yaş grubundaki gençlere yönelik ücretsiz Yaz Spor Okulları açılıyor. Ayrıca, büyükler içinde tesislerin her zaman açık olduğunu ve istedikleri zaman gelip spor yapabileceklerini aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, “Atletizm, Basketbol, Badminton, Boks, Güreş, Hentbol, Voleybol, Softbol, Tenis, Okçuluk, Taekwondo, Judo, Halter, Hokey, Satranç, Bisiklet, Futbol, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Özel Sporcular ve Engelli Sporcular, branşlarında olmak üzere toplam yirmi bir branşta açmış olduğumuz yaz spor okullarına ücretsiz kayıtlarımız başladı. Ücretli olan yüzme sporumuzda yapılacak toplum kayıtlarda ise ücretler 3,5 TL’ye kadar düşmektedir. Yaz spor okulları kayıtlar sezon boyunca devam edecektir. Çocukların ve gençlerin yaz spor okullarımızda spor yapmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze kayıt yaptırmaya davet ediyorum.” dedi.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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