Yeni aldığı av tüfeğini göstermek isterken kendini ayağından vurdu

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, yeni aldığı pompalı av tüfeğini yakınlarına göstermek isteyen 22 yaşındaki S.İ., silahın ateş alması sonucu kendini ayağından vurdu. Yaralı genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay ilçeye bağlı, Elbeyli Köyü’nde meydana geldi. Yeni almış olduğu ruhsatsız pompalı tüfeğini amcası M.İ. (57)’ye göstermek için evine giden S.İ., sohbet sırasında, elinde bulunan tüfeği kurcalamaya başladı. Bu sırada, tüfeğin aniden patlaması sonucu, namludan çıkan saçmalar, S.İ.’nin sağ ayak parmağını isabet etti. Avluda bulunan amca M.İ. ve çocukları A.İ. ile K.İ. ise olayda şans eseri yara almazken, S.İ. ise çağrılan ambulans ile Düziçi’ndeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, yapılan ilk müdahalenin arından ise ileri tetkik ve tedavi için Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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