 Maltepe Escort pendik escort manavgat escort maltepekres.org maltepeelektrikariza.com kartal escort alanya escort kadikoy escort
MENÜ
Bugün: 11 EYLÜL 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 92.572
DOLAR 6,4754
EURO 7,4994
ALTIN 247,41
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Yeni Başsavcımız Tekne görevine başladı580 defa okundu

kategorisinde,10 Eyl 2018 - 14:58 tarihinde yayınlandı
Yeni Başsavcımız Tekne görevine başladı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından,Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Tekne bugün kentimize gerek görevine başladı.

Osmaniye’ye atanan yeni Cumhuriyet Başsavcımız Ahmet Tekne yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 25/07/2018 tarih ve 1000 sayılı kararnamesi ile Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına atandım. Cebelibereket diye bilinen kadim şehir Osmaniye ilinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmak üzere bugün görevime başladım. İlkemiz “Her zaman ve her yerde adalet” ilkesidir. Hakka inanan ve hakkı üstün tutan adalet sevdamızla hizmete devam edeceğiz.

Yaptığımız görevin ağırlığı ve sorumluluğunun farkındayız, bu hizmetimizi ilimize ve halkımıza gereği gibi sunabilmemiz amacıyla değerli katkılarınızı bekliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor ve sizleri saygı ile selamlıyorum.”

 

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ