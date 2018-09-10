Yeni Başsavcımız Tekne görevine başladı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından,Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Tekne bugün kentimize gerek görevine başladı.

Osmaniye’ye atanan yeni Cumhuriyet Başsavcımız Ahmet Tekne yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 25/07/2018 tarih ve 1000 sayılı kararnamesi ile Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına atandım. Cebelibereket diye bilinen kadim şehir Osmaniye ilinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmak üzere bugün görevime başladım. İlkemiz “Her zaman ve her yerde adalet” ilkesidir. Hakka inanan ve hakkı üstün tutan adalet sevdamızla hizmete devam edeceğiz.

Yaptığımız görevin ağırlığı ve sorumluluğunun farkındayız, bu hizmetimizi ilimize ve halkımıza gereği gibi sunabilmemiz amacıyla değerli katkılarınızı bekliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor ve sizleri saygı ile selamlıyorum.”