Yeni doğan canlandırma eğitimi sona erdi

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yeni doğan canlandırma eğitimleri” sertifika ve kapanış töreni ile sona erdi. Bir otelde düzenlenen programa, 30 hemşire, 12 ebe ve 8 Acil Tıp Teknisyeni katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Türkiye’de oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma nedeniyle meydana gelen “asfiksiye” bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla Yenidoğan Canlandırma Programının (NRP) yürütülmekte olduğunu belirterek, “Asfiksiden ölümlerin önemi, bu ölümlerin önlenebilir olmasından kaynaklanmaktadır.” dedi. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi koordinatörlüğünde, doğum salonunda çalışan ve yeni doğana yönelik girişimde bulunan sağlık personeline, doğum sonrası gerçekleşen fizyolojik olaylar, canlandırma basamaklarını gösteren akış çizelgeleri, canlandırmaya hazırlık aşamaları, doğum öncesi riskli durumlar ve yeni doğan canlandırmasında gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla düzenlenen “Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri” (NRP) tamamlandı. Teorik ve uygulama sınavında başarılı olanlar sağlık personellerine belgeleri, Kurs Sorumlusu Dr. A.Tanju Altunsu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hayri Sarı ve eğitimciler tarafından takdim edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE