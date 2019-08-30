Yeni eğitim öğretim yılı öncesi, okul müdürleri ile istişare

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi, okul müdürleri ile istişare toplantısı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak başkanlığında, Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile merkez okul ve kurum müdürleri katıldı. Müdür Aydın Albak yaptığı konuşmada, eğitim öğretim konularıyla ilgili değerlendirme yapıp, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarının takibi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile eğitim öğretim faaliyetleri, öğrenci ve okul akademik başarısının artırılması, okullarda tasarım beceri atölyelerinde diğer becerilerin açığa çıkarılması, öğretmen yeterliliklerinin artırılması çalışmaları ve ders denetimleri ve rehberlik faaliyetlerinin takibi, devamsızlık nedenlerinin araştırılıp, devamsızlığın azaltılması ve okul terkinin tüm kademelerde önlenmesinin sağlanması, uyum haftası için ön hazırlık çalışmalarının yapılması ve okula yeni başlayacak öğrencilere gerekli duyuruların yapılması için iletişime geçilmesi gibi konular görüşüldü. Ayrıca, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yapılmasının planlanması, seçmeli dersler, ders dışı çalışmalar, sosyal etkinlikler ve okul gezilerinin takibinin yapılması, 2023 Vizyon Belgesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi, okul sporlarının yaygınlaştırılması, her okulun bir takımının olması, masa tenisi, güreş takımı, futbol, voleybol, paintbol, satranç ve benzeri branşlarda faaliyetlerin yürütülmesi üzerinde görüşler sunuldu. Düzenlenen toplantı soru cevap ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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