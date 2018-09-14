Yeni eğitim yılı öncesi bilgilendirme ve istişare toplantısı

Osmaniye’de yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında, Ahmet Cevdet Paşa Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Kadir Kara, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, merkez mahalle muhtarları, okul aile birlikleri başkan ve üyeleri katıldı. Toplantı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mulla Katık tarafından yapılan sunum ile başladı. Katık yaptığı sunumda; il genelinde 5 bin 302 derslik ve 7 bin 413 görevli bulunduğunu ifade ederek, il genelinde, geçici eğitim merkezlerinde ve okullarda eğitim gören misafir öğrenci sayısının ise 8 Bin 678 olduğunu söyledi. İlde açık bulunan 389 okul kurumun tamamı İl Merkez ve İlçe İş Güvenliği uzmanları tarafından denetlenerek binaların risk değerlendirmeleri ve acil durum planları yaptırıldığını ve elektronik ortamda (MEBBİS üzerinden) kontrol edildiğini belirten Katık; Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, 200 öğretmen 51 yönetici ve 78 diğer personele Farkındalık Eğitimi, 2 bin 456 veliye Bağımlılıkla Mücadele Stratejileri Hakkında Bilgilendirme Semineri, 15 bin 270 öğrenciye ise Öğrencilere Yönelik Seminer, Afiş ve Broşür Çalışması yapıldığını söyledi. Toplantının devamında bir sunum yapan Asayiş Şube Müdürü Fatih Sevgen ise Polis sorumluluk bölgesinde 194 eğitim kurumu ve 102 bin 876 öğrenci olduğunu ifade ederek, Terör, Asayiş, Narkotik, Trafik ve benzeri konulardaki öncelik dereceleriyle, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yapıları göz önünde bulundurularak yapılan analiz ve değerlendirmelerde, İl Merkezinde 11, İlçelerde ise 9 okula sabit olarak Okul Kolluk Görevlisi verilmesinin uygun görüldüğünü, planlaması yapılarak eğitim ve öğretimin başladığı tarihten itibaren görevlendireceğini söyledi. Sevgen, sunumunun devamında; okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol sigara tütün maddeler ile kesici delici yaralayıcı ve benzeri diğer unsurların satılması taşınması ve bulundurulmasını önlemek amacı ile ilgili birimlerce alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Sunumun ardından konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun toplantının, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında okulların güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler konusunda bilgilendirme yapılması ve katılımcılar ile istişarede bulunulması amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, “Bu toplantıların ve anlatılanların amacı önümüzdeki, eğitim ve öğretim döneminde, eğitim ve öğretimin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilmesine yöneliktir. Önümüzdeki eğitim ve öğretim dönemini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeyi, el birliğiyle çocuklarımız ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir şekilde eğitim almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Elbette burada sizlere de görevler düşüyor. Eğitim öğretim, sadece kamu kurumları eliyle yürütülen bir faaliyet değil, sizler de eğitim ve öğretimin birer paydaşısınız, fikirleriniz önemli. Bu nedenle alınacak tedbirleri birlikte değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu. Vali Coşkun, sözlerinin sonunda, katılımcıların talep ve önerilerini dinledi. Muhtarlar ve okul aile birliği temsilcileri söz alarak görüş ve önerilerini ifade ettiler. Toplantı sonunda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, katılımcılara teşekkür ederek, herkesin sorumluluk alıp, yürütülen çalışmalara destek vermelerini istedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE