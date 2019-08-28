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Yeni eğitim yılı öncesi, değerlendirme toplantısı233 defa okundu

kategorisinde,28 Ağu 2019 - 14:21 tarihinde yayınlandı
Yeni eğitim yılı öncesi, değerlendirme toplantısı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak başkanlığında, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı İlçe Milli Eğitim Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Osmaniye Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda ki toplantıda, Yeni Eğitim Öğretim Yılı genel değerlendirmesi, kurum denetimi sonunda hazırlanan “Gelişim Raporları”, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında yapılacak iş ve işlemler, 2023 Vizyon Belgesi kapsamında yapılan faaliyetler, öğrenci başarısının arttırılması için yapılacak faaliyetler görüşüldü. Ayrıca, öğrenci devamsızlıklarının takibi ve eğitimin diğer konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Elverişsiz koşullardaki okulların desteklenmesi başta olmak üzere öğrenmenin daha fazla iyileştirilmesine yönelik işlerin neler olabileceği üzerinde fikirler sunuldu. Toplantıda ayrıca, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve Halk Eğitim Merkezlerinde açılacak kursları ile taşımalı öğrencilerin durumları görüşüldü. Soru cevap bölümü ve dilek-temenni ile sona eren toplantıya; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının yanı sıra Milli Eğitim Şube Müdürleri de katıldı.

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