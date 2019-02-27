Yeni Mahalle Ve Pazar Mahallesi Doğalgaza Kavuşuyor

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Yeni Mahalle ve Pazar Mahallesinin doğalgaza kavuşacağını söyledi.

Makamında Aksa Gaz yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Tarhan, yoğun talebin geldiği Yeni Mahalle ve Pazar Mahallelerinin 2019 yılı içinde doğalgaza kavuşmaları için gerekli izinleri verdiklerini söyledi.

Aksa Gaz yetkililerinden bilgi alan Başkan Tarhan şöyle konuştu;

“ İlçemiz geneline doğalgaz verilmesi için yoğun bir mesai harcıyoruz. Doğalgaz yetkilileri ile yaptığımız görüşmede Yeni Mahalle ve Pazar Mahallesinden vatandaşların yoğun bir talebi olduğunu ve bu talebin yerine getirilmesi için Belediye olarak bizlerde sizlere yardımcı olacağız ve tüm izinleri vereceğiz. 2019 Kasım ayına kadar Doğalgaz 2 mahallemize ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Doğalgaz yetkililerimizde taleplerin yoğun olduğu bu iki mahallemize doğalgaz hat çekim çalışmalarına hemen başlayacağını söylediler. Bizler Kadirlimizdeki tüm mahallelerin doğalgaza kavuşması için çalışıyoruz. İnşallah 7 Mart Mahallesi ve Dervişpaşa Mahallelerimizinde doğalgaza kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Başkan Tarhan devam eden çalışmalar hakkında da Aksa Gaz yetkililerinde bilgi aldı.