Yeni Yılın İlk Bebeklerine İlk Hediyeler Osmaniye Belediyesi’nden

Osmaniye Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Osmaniye’de ki hastanelerde dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek, hemşerilik beratı ve Hoş Geldin Bebek hediye paketi takdim etti. Ayrıca yıl başı akşamı şehir merkezinde hizmet veren tüm hastanelerin yeni doğan servislerini ziyaret eden Belediye ekipleri hoş geldin bebek pastası ikram etti.

Osmaniye Belediyesi ekipleri hastanelerde yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek yeni hayata gözlerini açmış olan bebeklerin ilk ihtiyacını karşılamak için hoş geldin bebek adını taşıyan bir set takdim etti.

Kız ve erkek bebekler için ayrı ayrı özenle hazırlanmış olan bebek setini alan aileler; ”Bu gururlu ve mutlu günümüzde Osmaniye Belediyesi’nin ve Belediye Başkanımız sayın Kadir Kara’nın bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle bu mutluluğumuzu paylaştığınız öncelikle başkanımızdan ve tüm ekibinden Allah razı olsun.” İfadelerini kullandılar.

YENİ YILIN İLK BEBEĞİNE EVİNDE ZİYARET

Osmaniye Belediyesi ekipleri, özel bir hastanede saat 00.00’da hayata merhaba diyerek gözlerini açan Güldane ve Halil İslah çiftini ve kıymetli evlatları Halil bebeği evinde ziyaret etti. Ziyarette Halil İslah bebeğe Hemşerilik Beratı ve Belediye tarafından hazırlanan içerisinde yeni doğan bebeğin ilk ihtiyaçları olan malzemelerden oluşan Hoş geldin Bebek çantası hediye edildi.

Mutluluklarının tarif edilemez olduğunu ifade eden 2019 yılının ilk bebeğini dünyaya getiren Güldane ve Halil İslah çifti; “Duyarlılık ve incelik göstererek bizlere evimizde ziyaret gerçekleştirerek sevincimize sevinç katan Osmaniye Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.” Şeklinde konuştular.