Yeni Zelanda şehitleri için Osmaniye’de cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’da Al Noor ve Linwood camilerine yönelik saldırılarda şehit olanlar için Osmaniye’de Merkez Envar’ul Hamit Camiinde Cuma sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Şubesi tarafından düzenlenen programda, camiinin avlusunda bir araya gelinen kalabalık, Yeni Zelanda’da ki korkunç saldırıda şehit olan 49 kişi için cenaze namazı kıldı. Daha sonra basın açıklaması yapan TÜGVA Osmaniye Şube Başkanı Talha Akif Gürbüz, “Bu sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz Emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de Kültür Emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala’dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumanızın mübarek olmasını diliyor, Allah Teala’dan birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmesini niyaz ediyorum.” dedi. Açıklamanın ardından kalabalı gurup tekbirler getirerek terörü lanetledi. Daha sonra ise Yeni Zelanda ve tüm şehitler için dua yapıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE