Yerfıstığında yaklaşan hasat dönemi değerlendirildi

Osmaniye Ticaret Borsası tarafından, yerfıstığında hasat döneminin yaklaşması nedeni ile sezon açılış toplantısı yapılıp, değerlendirme yapıldı. Borsa binasındaki, yerfıstığı işletmecileri ve tüccarlarının katıldığı toplantıda, sektörünün sorunları ve sezonda uygulanacak alım politikaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Sait Çenet, konuşmasında, yerfıstığında yeni bir hasat dönemine ulaşmanın heyecanının yaşandığını belirterek, “2017 Yılında Türkiye genelinde 419 bin dekar alana ekimi yapılan yer fıstığından 165 bin ton kabuklu yer fıstığı ürünü hasadı yapılmıştır. 2018 Yılı için de iklim şartlarının uygun olması koşulu ile 2017 yılında elde edilen ürünün hasat edilmesi beklenmektedir.” dedi. Türkiye’nin yer fıstığı üretiminin yüzde 40’ının Osmaniye ilinde üretilmekte ve pazarlamasının ise yüzde 90’ının yapıldığını belirten Çenet, “Yer Fıstığı Osmaniye’nin sembolü haline gelmiştir. Yer fıstığı işletmeleri ve tüccarları olarak ilimizde pazarlanan yer fıstığından iyi bir katma değer yaratmak için çalışmalıyız. Yer fıstığı sektörünün gelişmesi için Borsamız tarafından çalışmalara ara vermeden devam etmekteyiz. Borsamız laboratuarında yer fıstığında aflatoksin analizi yanında peroksit analizi yapmaya başlıyoruz. Yer fıstığı ihtisas komisyonu tarafından yer fıstığı irilik özellikleri belirlenmiş ve Borsa Meclis Kurulu tarafından Uyulması Zorunlu Mesleki Karar haline getirilmiştir. Fatura düzenlemelerde belirlenen yer fıstığı irilik özellikleri mutlaka yazılması gerekmektedir.” dedi. Sezon içerisinde yerfıstığı fiyatlarının borsanın web mobil uygulamasından takip edebileceğine değinen Başkan Çenet, “Önceki sezonlarda SMS sistemi ile yapılan fiyat duyuruları artık Fiyat Tespit Komitesi tarafından belirlenecektir. Sektörün fiyat politikasında birlik ve beraberliğin sağlaması, özellikle sezon açılışlarında yüksek fiyattan alım yapılmaması için siz değerli üyelerimizden bu yeni uygulamaya destek vermenizi istiyoruz. 2018 Yılı yer fıstığı sezonunun bereketli, bol kazançlı geçmesini temenni eder hayırlı işler dilerim” dedi.

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