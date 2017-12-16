Osmaniye’de yaşayan, Düziçi İlçesine bağlı Yeşildere Köylüleri dernek kurdu. Yeşildereliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri, merkez Çiçek İş hanındaki dernek binasında, basın mensupları ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Osman Göknar, 19 kasım günü derneği resmen kurduklarını belirterek, köyün 420 nüfuslu olduğunu ve ilde yaklaşık 20 bin Yeşilderelili bulunduğunu söyledi. Eğitim, sağlık ve ulaşım sıkıntısı çeken köylerini, yapacakları festival ve diğer etkinliklerle daha iyi tanıtmayı amaç edindiklerini belirten Başkan Göknar, “Yeşildereliler Derneği, adından da anlaşılacağı üzere bir köy derneğidir. Osmaniye’mizin güzel ilçesi Düziçi’nin şirin bir köyüdür Yeşildere. Düldül Dağının eteğinde, yeşilin her tonunu görebileceğiniz, mütevazi ve samimi insanların yaşadığı bir köyüdür. Sivil toplumlar, katılımcılığın, çoğulculuğun, beraberliğin, demokrasinin vazgeçilmez unsuru, demokratik toplumların duyarlıklarını dile getiren kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşlarının’ tek amacı birlik ve beraberlik çatısı altında dayanışmadır. Bizde bu bağlamda Osmaniye İlinde ikamet eden Yeşilderelilerin, demokratik sesi olacak, birlik ve beraberlik içinde iyi güzel başarılı çalışmalar yapacak, hemşerilerimizin huzuru, mutluluğu, maddi, manevi, sorunlarına en demokratik şekilde çözüm arayacağız. Dernek olarak yaşlıların, yalnızların, mazlumların, haklıların yanında olacak ve haklılığın, dışına asla çıkmayacak, güzel olan her şeyin yanında olacağız.” dedi. Dernek Başkanı Göknar, tüm üyelerine tanıtım toplantısına katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Köylerimizde yaşayan tüm insanların daha kaliteli bir hayat yaşaması için elinden geleni yapma arzusu ile kurulmuş olan, derneğimiz, hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını, canı gönülden temenni ederim.” diye konuştu.

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