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Yeşildere Köyü’ndeki Helikopter pistinde inceleme274 defa okundu

kategorisinde,27 Eki 2018 - 14:54 tarihinde yayınlandı
Yeşildere Köyü’ndeki Helikopter pistinde inceleme

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Düziçi İlçesine bağlı Yeşildere Köyü’ndeki helikopter pistinde incelemelerde bulundu. İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Yasin Güngör ile birlikte ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, helikopter pistini gezen Müdür Öznavruz’a, Düziçi İlçe Sağlık Müdürü Dr.Ferhat Küçük köyün genel durumu ve sağlık hizmetlerinin mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Yeşildere’nin ulaşımı zor olan bir yerleşim bölgesi olduğunu belirten Müdür Öznavruz, “Hastalara hızlı ve etkin bir şekilde sağlık hizmeti ulaştırmak için yapılan Ambulans Pisti ihtiyaç halinde kullanılmaktadır. Acil Sağlık Hizmetlerinde vakaya hızlı bir şekilde ulaşarak hizmet vermek hayat kurtarmak için en önemli basamaktır. İlimizdeki ücra bölgelerdeki vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde sağlık hizmeti sunabilmek adına Müdürlüğümüz tarafından bir çok hizmet yapılmaktadır. Yeşildere köyünde mevcut bulunan bu helikopter pisti ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti sunumunda büyük bir kolaylık olmuştur.” dedi.

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