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Yetenek taramasında 2. dönem başladı220 defa okundu

kategorisinde,03 Eki 2018 - 15:11 tarihinde yayınlandı
Yetenek taramasında 2. dönem başladı

Osmaniye’de Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, 2’nci dönem çalışmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında il genelinde yapılan çalışmalarla yetenekli öğrenciler seçilecek. Öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi 9 farklı istasyonda yetenekleri değerlendirilecek.

HEDEF 9 BİN ÖĞRENCİ

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin Türk spor tarihinin en büyük altyapı projelerinden biri olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Sportif Yetenek Taraması, “1 Ekim 2018-1 Ocak 2019 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde ilkokul 3. sınıfa giden öğrencilere uzman antrenörlerimiz ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerimiz eşliğinde yapılmaya devam edilecektir. Bilindiği üzere projenin 1. Etabında 63 okuldan 4 bin öğrencimiz taramadan geçti. 2. dönem hedef sayımız ilkokul 3. sınıfta okuyan 142 okuldan 9 bin öğrencimizi taramadan geçirmek olacaktır. Taramada görevli olan tüm herkese başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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