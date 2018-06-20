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Yıldırım düşen saman yüklü TIR’da yangın1027 defa okundu

kategorisinde,20 Haz 2018 - 16:38 tarihinde yayınlandı
Yıldırım düşen saman yüklü TIR’da yangın

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, seyir halindeki saman yüklü TIR’a yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, E90 otoyolunda Gaziantep İstikametinden Osmaniye’ye doğru seyir halinde olan H.Ö. (48) yönetimindeki saman yüklü TIR’a, iki defa yıldırım isabet etti. Saman balyalarının alev aldığını gören sürücü aracı yol kenarına çekerek çekiciyi dorseden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, dorsedeki saman balyaları büyük ölçüde zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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