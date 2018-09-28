Yıldız’dan ”Kıyafet-İ Harbiye”

Kerki ve Solfej’in düzenlediği güz konserleri kapsamında Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde sahne alan başarılı sanatçı Yıldız Tilbe, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atı.

Harbiye Açıkhava performansının ardından çıktığı Ege turnesinde de konserleriyle ses getirmeyi başaran Yıldız Tilbe, ”Güz Konserleri” kapsamında bir kez daha İstanbullu hayranları ile buluştu.

Biletleri haftalar öncesinden tükenen etkinlikte, organizasyon yetkililerinin konser günü satışa açtığı ek kontenjan biletleri de saatler içinde kapışıldı.

Parfüm sıkarak sahneye çıkan başarılı sanatçı Yıldız Tilbe, Delikanlım şarkısı ile etkinlik alanını dolduran binlerce kişiyi selamladı. Tercih ettiği sahne kıyafeti dolayısıyla zaman zaman zor anlar yaşayan Tilbe, bir ara kıyafetinin bir parçasını koparak konserine bu şekilde devam etti. Konserinin ortalarına doğru kıyafeti ile ilgili yaşadığı sorunu kendine özgü bir üslupla seyircilerle paylaşan başarılı sanatçı ”Bu kıyafetleri böyle yapıyorlar sanki bütün kadınlar 1,90 boyunda… 36-38 beden kadınım. Bazen belini filan bağlayıp 40 bedende giydiğim oluyor. Bunlar etli butlu kadınlara göre. Ben beceremiyorum. Sonra sahnede rahatsız oluyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Vallahi ben şimdi rahat edemem. Elbisem düşer istemediğiniz bir görüntüyle karşılaşırsınız Allah korusun… Şunu bir halledeyim hemen geliyorum.” diyerek sahne kenarına yöneldi. Sarf ettiği samimi sözlerle herkesi kahkahalara boğmayı başaran Tilbe, sahne döner dönmez seyircileri bir kez daha selamlayarak, ”İşte şimdi hoş geldiniz. Vallahi rahat değildim kusuruma bakmayın olur mu?” sözleri ile izleyicilerin gönlünü almayı da ihmal etmedi.

Performansının ikinci yarsına daha rahat bir kıyafetle çıkan Yıldız Tilbe, dillere dolanan şarkılarını yaklaşık 5.000 kişilik bir koro eşliğinde seslendirdi. Bir ara sahne ortasına uzanarak seyircilerle sohbet eden Tilbe, bir kez daha herkesin yüzünü güldürmeyi başardı. Şarkıları ile olduğu kadar danslarıyla da kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturmayı başaran Yıldız Tilbe, yaklaşık iki saat süren konserini Delikanlım şarkısına yaptığı bis ile noktaladı.

Öte yandan başarılı sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında sanatçı arkadaşları Murat Başaran ve Derya Uluğ’da yer aldı.