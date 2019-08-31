Yılmaz Bahadır Amaç’ın Adı Anaokulunda Yaşayacak

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde lise tercihini yaptıktan bir gün sonra, LGS sonuçları açıklanmadan 12 gün önce havuzda yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yılmaz Bahadır Amaç’ın adının yaşatılması için dernek kuruldu.

Dörtyol ilçesinde yaşadığı sırada en büyük hayali olan Kabataş Erkek Lisesini kazanmak isteyen ve tercihini yaptıktan sonra, 11 Temmuz 2019 tarihin de LGS sonuçları açıklanmadan önce girdiği havuzda yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yılmaz Bahadır Amaç’ın en büyük hayali olan Kabataş Erkek Lisesini kazandığı ortaya çıkmış. Kabataş Erkek Liseliler Derneği “Yılmaz’ı Kabataşlı sayıyoruz” diyerek onun adına bir burs fonu oluşturulmuştu.

İsmi Anaokulunda yaşasın diye adına dernek kuruldu.

Dörtyol ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesi oğullarının isminin yaşatılması için dostları ve arkadaşlarının da desteği ile girişimde bulunarak “Yılmaz Bahadır Amaç Kültür ve Eğitim Derneği”ni kurdular. Yılmaz Bahadır Amaç anısını yaşatmak için kurulan dernek ve bir bankada oluşturulan hesap numarası vasıtasıyla elde edilecek gelirin tamamının Dörtyol ilçesinde projesi devam eden bir anaokulu yapımında kullanılarak isminin verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

İlçede aile hekimliği yapan acılı baba Dr. Bahadır Amaç yaptığı açıklamada; Bundan yaklaşık 50 gün önce evladımız Yılmaz Bahadır Amaç’ı kaybetmiştik. Taziye süresince bize her türlü desteği esirgemeyen, bizzat gelerek, sosyal medyadan arayarak bizim bu acılı günümüzde teselli bulmamızı sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Minnettarız. Taziye süresince gelen dostlarımız, arkadaşlarımız, sosyal medyadan arayan arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız bizim oğlumuz Yılmaz Bahadır’ın isminin yaşatılması konusunda bize bir fikir verdiler. Benim de zaten içimden geçen böyle bir girişim ve düşüncem vardı. Oğlumun ismi yaşasın istiyordum.

Tabi ki kendi gücümün yettiği şeyleri yapmak istiyordum. “Bir okula bir kütüphane yapabilirim. Bir okuma salonu yapabilirim. Bir çeşme yapabilirim diye içimden geçiriyordum. Ama gelen arkadaşlarımız, dostlarımız dediler ki; “bu çocuk hayatı boyunca öğrenciydi ve okulla ilgili bir şey yapalım dediler. Bana destek oldular, bürokratik engelleri birlikte güzel bir çalışma ile aşarak Yılmaz Bahadır Amaç’ın ismini yaşatabilmek için bir dernek kurduk. Onunla ilgili olarak Dörtyol’umuzda projesi devam eden bir Anaokulunun ismini ona vermek istiyoruz. Bununla ilgili de okulun eksikliklerini gidereceğiz. Derneğimizin adına bir hesap açıldı. Bu hesaba, oğlumuz Yılmaz Bahadır Amaç’ın adını vereceğimiz Anaokulunun açılmasına katkı vermek için tüm dostlarımızdan ve arkadaşlarımızdan destek ve yardımlarını bekliyoruz. Oğlumuzun adını bir Anaokulunda yaşatmak için hep birlikte devam edelim. Orada okuyacak çocuklarımızın da Yılmaz gibi başarılı olsun ve topluma faydalı birer insanlar olsunlar. Amacımız bu. Bizde oradaki çocukları ziyaret biraz teselli bulmak istiyoruz” dedi.

Yılmaz Bahadır Amaç Kültür ve Eğitim Derneği adına Ziraat Bankası Dörtyol Şubesinde açılan TR14 0001 0000 1690 2725 8050 02 nolu hesaba yapacağınız bağışlarla sizde bu okulun tamamlanmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU / DÖRTYOL

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