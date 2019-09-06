Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez Yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı başladı. İl ve farklı illerden gelen 12 hemşirenin katılımı ile gerçekleştirecek olan eğitimler 2 eylül – 11 ekim tarihlerini kapsayan 6 haftalık bir teorik ve pratik eğitim olarak planlandığı belirildi. Dünyada ilk kez 1929 yılında beyin cerrahi hastalarını post-op değerlendirilmesi için 3 yataklı yoğun bakım ünitesi kurulduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Ülkemizde ise ilk defa 1959 yılında Haydar Paşa Numune Hastanesinde Dr. Cemalettin Öner tarafından batılı tarzda 4 yataklı bir yoğun bakım ünitesi kurulmuştur. İlimizde hizmet veren Osmaniye Devlet Hastanesi 400 yatak kapasitesinde olup; aktif olarak kullanılan 11 yataklı koroner yoğun bakım, 11 yataklı cerrahi yoğun bakım, 11 yataklı dahili yoğun bakım, 19 yataklı yenidoğan yoğun bakım, 5 yataklı KVC yoğun bakım, 5 yataklı çocuk yoğun bakım üniteleri olarak toplamda 62 adet yoğun bakım yatağı mevcuttur.” dedi. Sağlık hizmetlerinin sürekli değişim ve gelişim halinde olduğunu vurgulayan Öznavruz, “Bu süreçte en çok hemşirelerin rolü yer almaktadır. Kritik hastaların ayrı bir bölümde değerlendirilmesi gerekmektedir diyerek ilk yoğun bakım ünitesi oluşturma fikrinin yine bir hemşire tarafından ortaya atıldığını yapılan araştırmalarda görmekteyiz. Hemşireler yoğun bakımın en önemli öğesidirler. Sağlık personeli değişen ve gelişen sağlık hizmetleri konusunda bilgilenmek ve verimli olabilmek için sağlık tesislerinde özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenen esaslar çerçevesinde yetki belgesi alarak hizmet sunabilmektedir. Yoğun bakım hemşireliği karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların bulunduğu çalışma alanıdır. Yoğun bakım hemşiresi; hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım tedavilerini uygulamak, hasta ve yakınlarıyla terapötik ilişki kurmak, koruyucu , iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumludur.” diye bilgi verdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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