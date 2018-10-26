Yol çökmesi sonucu mahsur kalan 9 vatandaş kurtarıldı

OSMANİYE’de aşırı yağışlar sonrasında yol çökmesi sonucu bulundukları yerde mahsur kalan 9 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonrasında kurtarıldı. Merkeze 12 kilometre uzaklıktaki Karaçay Vadisi Taş Ocağı Mevkiinde ki toprak yol, sağanak yağıştan dolayı çökerek ulaşıma kapandı. Gittikleri Aşağıbağ yayla yolunda mahsur kalan 9 kişi yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye AFAD, Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait iş makineleri sevk edildi. Yapılan 4 saatlik çalışma sonrasında aralarında yaşlı ve hastalarında bulunduğu 9 kişi ve 2 araç bulundukları yerden kurtarıldılar.

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