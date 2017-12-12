Yol kontrolünde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Osmaniye’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 47 yaşındaki H.Ş. jandarmanın yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı. Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-400 Karayolu Yıldız Makine önü mevkiinde yapılan Yol kontrolünde durdurdukları bir araçta kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, otomobildeki H.Ş.’nin yapılan UYAP sorgusunda, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)” suçundan aradığının tespit etti. Osmaniye Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan H.Ş., Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi ile yapılan video konferans duruşması neticesinde tutuklanarak Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

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