Yol kontrolünde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Osmaniye’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 45 yaşındaki S.D., yol kontrolünde yakalandı. Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları bir otomobilde kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, otomobildeki S.D’nin “Terör amaçlı örgüte üye olma” suçundan Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimli tarafından hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak 1 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna (CİK) teslim edildi.

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