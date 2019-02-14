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Yolcu treninin çarptığı liseli genç, ağır yaralandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Yolcu treninin çarptığı liseli genç, ağır yaralandı366 defa okundu

kategorisinde,14 Şub 2019 - 15:24 tarihinde yayınlandı
Yolcu treninin çarptığı liseli genç, ağır yaralandı

Osmaniye’de, raylarının üzerinden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Musa Akar’a, Adana – İslahiye seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Akar hastaneye kaldırıldı. Olay saat 20.00 sıralarına Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesinde sinyalizasyon bulunmayan hemzemin geçitte meydana geldi. Lise ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Akar, evine dönmek için bisikletiyle raylar üzerinden geçmek isterken tren çarptı. Ağır yaralanan genç olay yerine çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akar’ın yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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