Yoldan çıkan TIR, Viyadükte asılı kaldı

Osmaniye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR viyadükte asılı kaldı. Hafif şekilde yaralanan sürücü ise AFAD Kurtarma ekiplerinin çalışması soncu bulunduğu yerden alınarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 14.30 sıralarında Osmaniye Gaziantep E 90 Otoyolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Bahçe istikametinden Adana yönüne seyir halinde olan Ünal Kara idaresindeki 01 CMK 91 plakalı çekici ve buna bağlı 01 KN 281 Plakalı Dorse, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yerde sürüklenen araç Şekerdere Viyadüğünde asılı kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Viyadükte asılı kalan çekicinin içindeki sürücü Ünal Kara, AFAD ve Belediye Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden alındı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan sürücü, daha sonra kontrol amaçlı Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken, tır çekici yardımıyla asılı kaldığı viyadükten kurtarıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE