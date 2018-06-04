Yörük Türkmen Şöleni hazırlıkları başladı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Yörük ve Türkmen Şöleni hazırlıkları başladı. Toprakkaleli Saçıkara Yörükleri Derneği tarafından organize edilen şöleni 16-17 Haziran tarihlerinde Yüksel Uluğ İlçe Stadyumu’nda yapılacak. Konuyla ilgili dernek binasında yapılan basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı , Kemal Karalar, şölenin Yörük çadırı kurulmasıyla başlayacağını ve çadırda Yörük kadınları tarafından sıkma ve ayran yapılıp katılımcılara ikram edileceğini söyledi. Karalar, amaçlarının Türkiye’deki ve bölgelerindeki Yörük ve Türkmenleri bir araya getirmek ve illerinin tanıtılmasına katkı sağlamak olduğunu söyleyerek, amaçlarının Yörük Türkmen gelenek, görenek, yaşayış ve adetlerini gelecek nesillere taşımak istediklerini bu yüzden böyle bir organizasyon yaptıklarını aktardı. Yörüklerin Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirten Kemal Karalar, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ sözü bizim için yol göstericidir. Bu söz aslında Atatürk’ün Yörüklere olan güvenini göstermektedir. Bizler bu ülkenin çimentosuyuz. Bu ocağı tüttürmek için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu. Karalar, şölende develer ve mehteranla kortej yürüyüşü yapılacağını ve okçuluk kulübü tarafından gösteriler düzenleneceğini kaydetti. Dernek Başkanı Kemal Karalar şunları söyledi: “16 Haziranda Yörük çadırımız kurulacak. 17 Haziran’da develer ve mehteranla kortej yürüyüşü ile şölenimiz başlayacak. Daha sonra ise göç yürüyüşü yapılacak. Mehteran takımı ve folklor ekibi gösterilerini sunacak. Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Kulubü derneği gösteriler sunacak. Halk ozanları konseri ile devam edecek programda Türk Halk Müziği konseri verilecek. Program şölen halayı ile son bulacak” Yörük ağası seçilen Op Dr Melikşah Topalhan ise kendisine verilen görev ve sorumluluktan dolayı çok heyecanlı olduğu belirterek, “Değerlerimizi yaşatan bir organizasyonda bulunmaktan şeref duyuyorum. Ben bu toprakların çocuğum. Bu topraklarda yaşayan bir birey olarak sorumluluklarım var. Bunun bilincinde işimi yapmaya çalışıyorum. Herkesi de şölenimize bekliyoruz.” diye konuştu. Toplantıya, Toprakkale Kaymakamı Mehmet Kaya, belediye meclis üyeleri, partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

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