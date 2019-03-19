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Yüksek: Kişilere, Geçmişine Bakıp Oy Verin - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Yüksek: Kişilere, Geçmişine Bakıp Oy Verin163 defa okundu

kategorisinde,19 Mar 2019 - 15:43 tarihinde yayınlandı
Yüksek: Kişilere, Geçmişine Bakıp Oy Verin

Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ahmet Yıldız, İskenderun ve Altınözü’nde mahalle toplantılarıyla seçmenle bir araya geldi.

Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ahmet Yıldız önce İskenderun’da İl Başkanı Mustafa Eğe, İlçe Başkanı Zeki Gözüküçük, İskenderun Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çelik ve Meclis Üyesi Adayı Nizamettin Özdemir’le Yeşiltepe mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Büyük coşku ve katılımla gerçekleşen mahalle mitinginden sonra  Av. Ahmet Yıldız Altınözü ilçesinde Altınözü Belediye Başkan Adayı Mehmet Yüksek’le Altınözü halkıyla buluştu. 

KAPIMIZ HERKESE AÇIK OLACAK 

Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ahmet Yıldız,”Kapımız herkese açık olacak. Kesinlikle yolsuzluk, rüşvet ve arazi rantına prim vermeyeceğiz. Bizim belediyeye yaklaşımımız farklı. Adaletten kesinlikle taviz vermeyiz, adam kayırmayız, kapımızı herkese açık tutarız” dedi.

BU SEÇİMDE HERKES ADAYLARI TARTSIN VE ŞAHISLARA BAKIP OY VERSİN 

Altınözü Belediye Başkan Adayı Mehmet Yüksek de bu seçimin yerel seçim olduğunu hatırlatarak,“Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekili seçmiyoruz. Bu seçimde değerli insanlarıdestekleyeceğimizmuhtar, meclis üyesi belediye başkanı seçeceğiz. Yüksek sesle haykırıyorum.Şahıslara bakalım, kimliklerine,kişiliklerine, geçmiş dosyasına, yaptığı hizmetlere bakalım.Lütfen bu seçimde herkes adayları tartsın ve şahıslara bakıp oy versin” diye konuştu.

 

 

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