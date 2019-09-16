Yüksekten düşüp ayağı kırılan ve dudağı yırtılan kediye tedavi

Osmaniye’de yüksekten düşüp sol arka ayağı kırılan ve alt dudağında yırtık oluşan üç yaşındaki kısırlaştırılmış kedisi tedavi edildi. Fakıuşağı Mahallesi’nde ki bir apartmanın dördüncü katında bulunan dairenin penceresinden aşağıya düşen kedi yaralandı. Sahibi tarafından alınan Van Kedisi, hemen bir veteriner kliniğine götürüldü. Burada ki ilk muayenenin ardından, Gençlik, Spor ve Doğa Derneği’ne ait bilim evinde ki Karakız Görüntüleme Merkezine götürüldü. Kedisinin arka sol ayağında fibula kemiğinin boyun kısmında kırık tespit edilmesi üzerine tedavisine başlandı. Alt dudak kısmına dikiş atılan kedinin ayağına da tedavi uygulandıktan sonra sahibine teslim edildi. Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, bacağında kırık şüphesiyle görüntüleme merkezine gelen kısırlaştırılmış Van kedisinin arka sol ayağında kırık tespit edildiğini belirterek, “Düşme esnasında alt dudağında 1.5 santimlik bir yırtık oluştu. Yırtılan dudağa 5 dikiş atılıp kırık tedavisine destek verici ilaçlar uygulandı.” dedi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise federasyonun desteğiyle kurulan Karakız Görüntüleme Merkezi’nin sahipli sahipsiz tüm hayvanların dertlerine derman olmaya devam ettiğini söyledi. Laçinbala, “Şehrimizde röntgen cihazı olmadığından dolayı travmalar sonucu kırık olguları biz veteriner hekimlerce kör adımlarlarla ilerliyorduk. Karakız görüntüleme merkezinden aldığımız sonuçlar bizi teşhis ve tedaviye yön verme konusunda çok yardımcı oluyor. HAYTAP kaderine küsen hayvanları kaderine terk etmiyor.” diye bilgi verdi.

Share This:

































