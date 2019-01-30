Yüzde 50 hibe destekli sulama sistemleri başvuruları başladı

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında yüzde 50 hibe destekli bireysel sulama sitemleri için başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu. Müdür sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığınca Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan tüm çiftçilere, Bireysel Sulama Sistemleri almak için başvurmaları durumunda, kurulacak olan sistemin yüzde 50’sine KDV hariç hibe desteği verileceğini söyledi. 2019 yılında hibe desteği verilecek bireysel sulama sistemleri hakkında bilgi veren Sağlam, “Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması gibi tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni sulama teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için Bireysel Sulama Sistemleri Alımlarına Hibe Desteği verilecektir.” dedi. Başvuruların, uygulama rehberi yayınlanma tarihi olan 01 Ocak’ta başlamış olduğunu ve altmış gün süreceğini kaydeden İbrahim Sağlam, başvurular İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacağını belirterek şunları kaydetti: “Daha geniş bilgi için tüm çiftçilerimizi Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne bekleriz.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE