Yüzlerce Sarıyerli Açık Havada Terapi Yaptı

Hindistan başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 4. kez kutlanan Uluslararası Yoga Günü, Sarıyer’de renkli anlara sahne oldu. Beden ve ruhu birleştiren bir meditasyon yöntemi olarak tanımlanan yoga deneyimini eğitmen Maral Gözetir ile ilk kez yaşayan Sarıyerliler, açık havada terapi yaptı.

Sarıyer Belediyesi her yıl 21 Haziran’da kutlanan Uluslararası Yoga Günü’nde, Avrupa yakası resmi yoga etkinliğine ev sahipliği yaptı. İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu işbirliği ile Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı Parkı’nda düzenlenen etkinliğe yoğun katılım gösteren vatandaşlar, yoga çalışmaları, nefes ve meditasyon teknikleri ile yoga uygulamalarını deneyimledi. İstanbul Hindistan Başkonsolosu Sanjay Bhardwaj ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç açık havada yapılan etkinliğe katılarak yüzlerce vatandaşla birlikte yoga yaptı. Daha önce hiç yogayı denemeyen ve merak edenler için de eşsiz bir deneyim fırsatı olan etkinlikte katılımcılara yoga matı hediye edildi.

YAŞAM BİÇİMİ OLMALI

Tüm dünyanın eş zamanlı olarak kutladığı etkinliğin açılış konuşmasını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptı. Yoganın bir terapi olduğunu ve yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Genç, sağlıklı toplum için spor yapmanın faydalarından bahsetti. Fiziksel ve ruhsal tekniklerin yapıldığı etkinlik Sarıyer Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu ve Hindistan Dans Kumpanyası’nın gösterileri ile renklendi.