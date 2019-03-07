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"Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi 4'üncü dönem - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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“Yüzme bilmeyen kalmasın” projesi 4’üncü dönem149 defa okundu

kategorisinde,07 Mar 2019 - 15:24 tarihinde yayınlandı
“Yüzme bilmeyen kalmasın” projesi 4’üncü dönem

Osmaniye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında başlatılan 500 öğrenciye daha yüzme dersi verilecek. ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ne bağlı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda verilen eğitimler başladı. 4’üncü döneme katılan 500 öğrenci, deneyimli antrenörler eşliğinde haftanın 4 günü verilen yüzme dersleriyle yüzme öğrenmiş olacak. Ücretsiz yüzme kursu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Koordinatörü Levent Pazar ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Arif Özsarı işbirliği ile start verildi. Osmaniye Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda her okul 1 ay süresince 8 seans yüzme eğitimi alacağı belirtildi.

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