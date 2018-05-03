Zafer Biçer kalabalık bir taraftar guruyla MHP Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı

Kadirli Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa eden İş Adamı Mali Müşavir Zafer Biçer, MHP İlçe Başkanlığında düzenlediği toplantıyla aday adaylığını açıkladı.

MHP İlçe Binasında düzenlenen aday adaylığı açıklama program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından MHP İlçe Başkanı Mehmet Akif Ortak yaptığı açıklamada, “bütün aday adaylarımıza eşit mesafedeyim. Partimizin aday adaylarını tamamına başarılar diliyorum.” dedi.

MHP Genel Başkanı Hemşehrimiz Bilge lider Devlet Bahçeli’nin her zaman yanında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Bir birinden değerli Aday Adaylarımızı Ankara’ya genel başkanımıza yol arkadaşlığına göndermek için var gücümüzle çalışacağız” diyerek aday adaylarımızın tamamına başarılar diliyorum dedi.

Sloganlar eşliğinde kürsüye gelen Zafer Biçer, sizlere Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkanımız bilge liderimiz sayın Doktor Devlet Bahçeli’nin kucak dolusu selamlarını getirdim diyerek şunları kaydetti;

“ Genel Merkezimize giderek Aday Adaylığı başvurumu yaptım. Genel merkezde bir kez daha anladım ki; iyi ki bu kutlu davadayım, iyi ki Milliyetçi Hareket Partisinin bir ferdiyim ve iyi ki şehitler diyarı bu güzel memleketin bir evladıyım.

Zor günler geçirdiğimiz, gelecek endişesi taşıdığımız bir ortamda “önce vatan “ diyerek şahsi ikballeri bir kenara atan ve Geleceğimize Umut dolu ışık olan genel başkanımız gibi, bir hemşerimizin olmasından ne kadar gurur duysak azdır.

Rabbim birlik ve dirliğimizi bozmasın. Dün de bugün de zor zamanlardan geçtik ve halada geçmeye devam ediyoruz ve eminiz ki Cumhur ittifakı Allahın izniyle İhanet kervanını ezip geçecektir.

Güçlü ve tam bağımsız Türkiye’ye giden yol 24.Haziran da Cumhur İttifakından geçmektedir inancıyla, Sayın Genel Başkanımızın Önderliğinde bu oyunları bozmak, yarınlarımıza, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sağlamak için bende varım dedim. Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili adaylığına resmen başvurdum, bunu siz değerli hemşerilerimle paylaşmaktan onur ve gurur duyarım.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğan burada yaşayan ve burada yaşayacak biri olarak Osmaniye’ nin ve Tüm ilçelerinin değerlerini güzelliklerini korumaya ve geliştirmeye, sorunlarını çözmeye yönelik hizmet yarışında bende varım diyorum. Milliyetçi hareket partisi Milletvekili aday adayı olduğumu açıklıyorum.

1. Sıra Millet Vekili Adayı Genel Başkanımız Dr Devlet Bahçeli

2. Sıra Millet Vekili Adayı Hemşerimiz Dr Devlet Bahçeli

3. Sıra Millet Vekili Adayı Bilge Lider Dr.Devlet Bahçeli

4. Sıra Millet Vekili Adayı Türkmen Beyi Dr.Devlet Bahçeli

Çocukluğumdan itibaren yer aldığım, iş hayatında elde ettiğim, bilgi birikim ve tecrübelerimi, aynı ciddiyet ve disiplinle , görev verildiği takdirde yüce meclis çatısı altında da sürdürmeye kararlıyım.

Santim santim kazanılan, karış karış şehit kanı ile sulanan, vatan toprakları üzerinde kurulmaya çalışılan hile tuzakları bozabileceğine inandığımız, bilge lider sayın Dr. Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına , destek ve omuz vermeyi kendime borç bildim.

Ortak değerlere sahip, müşterek kaygılar taşıyan tüm halkımızı bu kutlu yürüyüşte Partimize, Cumhur ittifakına ve şahsıma destek olmaya çağırıyor ve en derin saygılarımı sunuyorum” dedi.

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