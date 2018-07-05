Zekiye Yılmazer teşekkür etti

Ak Parti Osmaniye Belediye Meclis Üyesi Zekiye Yılmazer düğün törenine katılanlara teşekkür etti.

Zekiye Yılmazer teşekkür mesajı şöyle:

Kızım Burçin’in düğününe iştirak eden başta Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya beye, Eski Milletvekili Suat Önal beye, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz beye, Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Önal beye, İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Altun beye, Eski Belediye Başkanımız Davut Çuhadar beye, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Belediye Meclis Üyelerimiz, Ostader Genel Başkanımız ve üyeleri, Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız İsrafil Avcı beye, Sendika Başkanlarımız, Stk temsilcilerimiz ve çok değerli dost, arkadaş ve akrabalarıma teşekkür eder sonsuz şükranlarımı iletiyorum”