Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Şirketi işbirliğinde yürütülen, Geleceğe Doğru Bakmak-BTC Boru Hattı Boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Projesi” kapsamında, zeytin yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli destek verilecek. Bu kapsamda, İl Müdürlüğü Çukurova Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya, BTC Proje Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Güzin Kaban ile Kırmacılı, Köyyeri ve Aşağı Bozkuyu köylerinin muhtarları katıldı. Toplantıda Atatürk Üniversitesi ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Şirketi işbirliği ile yürütülen “Geleceğe Doğru Bakmak-BTC Boru Hattı Boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Projesi” kapsamında üç köyde zeytinciliğe yönelik 2019 yılı yapılacak destekler değerlendirildi. Ayrıca, önceki yıllarda dağıtan zeytin fidanların büyüyerek verime geçmeleriyle hasatların daha modern şeklinde yapılması ve daha kaliteli zeytinyağı elde edilmesi için, zeytin hasat makinesi, zeytin hasat örtüsü, zeytin toplama kasası ve zeytin ilaçlamada kullanılan pülverizatör makinesi ve ekipmanlarına yüzde 50 hibeli desteği verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE