24 Haziranda yapılacak millet vekilliği ve Cumhur başkanlığı erken seçimleri , ittifak gibi ilk uygulamalar nedeniyle zor geçeceğe benziyor. Genel olarak Tayyip ERDOĞAN ve kısmende Devlet BAHÇELİ karşıtlığı üzerine oluşan muhalefet birbirinden çok farklı dünya görüşüne sahip partileri bir araya getirsede seçmen bazında bu birlikteliği sağlamak hayli zor görünüyor.

Muhalefetin 5 adayla seçime gitmesinin ardında Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. Tura bırakma çabaları yatıyor. 16 nisan referandumundaki yakın oy oranı muhalefeti umutlandırdı. Ancak hayır bloğunun bir araya toplayacak aday konusunda çaresiz kaldıkları çok bariz gözükmektedir. MHP den ayrılan ülkücülerle , HDP seçmenini nasıl bir araya getireceksiniz yada sol düşünceye sahip CHP ile muhafazakar SP yi …. Tepede bir araya gelseniz de seçmen koyun mu? Kendine daha yakın kişiyi tercih edecektir. İşte AK partinin en büyük şansıda bu zaten… Muhalefetin tek hesabı seçimi ikinci tura taşımak , bunda başarılı olsalar bile ikinci turda Tayyip ERDOĞAN seçimin galibi olacaktır.

Milletvekilliği konusuna gelince asıl zorluk burda gözüküyor. Ak partinin seçim barajı nedeniyle kazandığı avantaj kendi eliyle muhalefet lehine yapılan ittifak düzenlemesiyle dezavantaja dönüştü. HDP nin barajı aşması halinde iktidar açısından 300 milletvekiligi sıkıntıya girebilir. Güneydoğudaki terör operasyonlarının seçmen üzerindeki baskıyı azaltığı düşünülürse HDP açısından baraj ciddi bir zorluk. Ancak 7 haziran 2015 de CHP tarafından desteklenen HDP nin aynı desteği alabileceği de göz ardı edilmemeli.

Osmaniye deki seçimlere gelince ; şuanda 2 Ak parti ve 2 MHP milletvekili var.İttifakın iktidara zararı burda en az bir vekilliğin kaybına yol açacağa benziyor.Daha önceki yıllarda ki ve geçen yıl ki referandum sonuçları baz alındığında ittifak olmasa 2 Ak parti ve 2 MHP olacakken ittifak nedeniyle 1 vekillik CHP yada İP ye kayabilir.

Yerel de merak edilen aslında cumhur ittifakını oluşturan partilerden Ak parti mi? Yoksa MHP mi ? ikinci vekili alır sorusu .. Bu soruya şeklen baktığımızda Ak partinin 2.vekili alması daha mantıklı görünüyor. Gerek 1 kasım 2015 deki seçim sonuçları ve gerekse de İP nin MHP içinden çıkması bu sonuca varmamızı sağlıyor.

Ama yine de seçim, hem ittifaklar arasında ve hem de ittifak içinde rekabet içerdiği için zor görünüyor. Hele Osmaniye gibi Ak parti ve MHP nin her seçimde birbirine kayan seçmenin olduğu yerlerde sonucu tahmin etmek daha da zor.

Benim seçim tahminim Osmaniye için 2 Ak parti ,1 MHP ve 1 CHP şeklinde..

saygılarımla