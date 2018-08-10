Zorkun Camiinde Tüm Şehitler İçin Mevlid-İ Şerif Okundu

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Şenlikler kapsamında Zorkun Camiinde şehitlerimiz için Cuma namazı öncesi mevlid-i şerif okundu. Zorkun yayla sakinlerinin akın ettiği camide ilahiler ve Kur’an-ı Kerim okundu. İlahilere cami cemaatinin de eşlik ettiği kaydedildi. Kuran Tilaveti sonrasında tüm şehitlerimizin ruhuna dualar edildi.

Şehitlerimiz için okunan mevlidin akabinde düşüncelerini aktaran vatandaşlar; “Tüm şehitlerimizin ruhu şad mekanı cennet olsun. Bugün bu mevlide hep birlikte katılıp ellerimizi semaya açabiliyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Minnettarız. Ayrıca mevlid programını ve zorkun yaylamızda birçok etkinlik düzenleyen Osmaniye Belediyesine teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandılar.