Zorkun Güzel Yaylam Fotoğraf Sergisi Açıldı 

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında zorkun sevdalısı Muhittin Nalbant tarafından zorkunun güzelliklerini konu alan ‘Zorkun Güzel Yaylam Fotoğraf Sergisi’ şenlik tepesinde açıldı.

Açılış törenine Zorkun çocuk şenliklerini ilk olarak başlatanlardan Reşat Gürel, genç izciler ve birçok vatandaş katıldı. Fotoğraf sergisini ziyaret eden vatandaşlar birbirinden güzel zorkun fotoğraflarını görünce hayranlıklarını gizleyemedi.

Zorkun Güzel Yaylam Fotoğraf Sergisi hakkında bilgi veren Muhittin Nalbant; “Zorkun yaylamızı ve fotoğraf çekmeyi çok sevdiğim için yaylamızı Türkiye’ye tanıtmak amacıyla öncelikle sosyal medyada sergimizin ismini taşıyan sayfa oluşturduk. Çok az sayıda takipçi ile başladığımız yolculukta şu anda Türkiye’nin her bölgesinden takipçilerimiz var. Bu çalışmalarımızı fark edip Zorkun çocuk şenlikleri gibi anlamlı ve güzel bir etkinlikte bizlere bu imkanı veren Osmaniye Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum.”ifadelerini kullandı.