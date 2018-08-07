Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 25’incisi yapılacak olan Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenliği başladı.

Şenlikler kapsamında 12 yaş altı çocuklar arası bilgi yarışması yapıldı. Zorkun Camii’nde yapılan bilgi yarışmasına 40 çocuk katıldı. Zorkun Yaylası ve Osmaniye ile ilgili tanıtıcı ve kültürel soruların yer aldığı bilgi yarışmasında öğrenciler birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Bilgi yarışmalarına katılan tüm çocuklara Osmaniye Belediyesi tarafından tişört, kalem, silgi ve açkı hediye edildi.

Bilgi yarışmasında üç çocuk üçüncülüğü paylaşırken değerlendirmeler sonucunda İlayda Barutçu, Melike Taygun Aytaş, Ökkeş Emin Çıldır üçüncü, Furkan Sungur ikinci ve Muazzez İrem Sarı birinci oldular. Dereceye giren çocuklara Masal Park sınırsız eğlence kartı ve çeşitli hediyeler verildi.

Bilgi yarışmasında dereceye giren çocuklar, etkinliği düzenleyen Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür ederek çocuk şenliklerine katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Yarışmayı birincilikle tamamlayan Muazzez İrem Sarı’nın dedesi Emekli Öğretmen Mustafa Sarı ise; “Torunumun birinci olmasından dolayı gururluyum. Osmaniye’de çocuk şenliklerinin olması tüm çocukların bilgilerini becerilerini geliştirmeleri açısından çok güzeldir. Böylesi bilgi yarışmaları çocuklarımız için çok faydalı. Çocuk şenliklerini düzenleyen Osmaniye Belediyesini takdir ediyor , teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandılar.

Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenliği Bilgi Yarışmasıyla Start Aldı

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 25’incisi yapılacak olan Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenliği başladı.

Şenlikler kapsamında 12 yaş altı çocuklar arası bilgi yarışması yapıldı. Zorkun Camii’nde yapılan bilgi yarışmasına 40 çocuk katıldı. Zorkun Yaylası ve Osmaniye ile ilgili tanıtıcı ve kültürel soruların yer aldığı bilgi yarışmasında öğrenciler birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Bilgi yarışmalarına katılan tüm çocuklara Osmaniye Belediyesi tarafından tişört, kalem, silgi ve açkı hediye edildi.

Bilgi yarışmasında üç çocuk üçüncülüğü paylaşırken değerlendirmeler sonucunda İlayda Barutçu, Melike Taygun Aytaş, Ökkeş Emin Çıldır üçüncü, Furkan Sungur ikinci ve Muazzez İrem Sarı birinci oldular. Dereceye giren çocuklara Masal Park sınırsız eğlence kartı ve çeşitli hediyeler verildi.

Bilgi yarışmasında dereceye giren çocuklar, etkinliği düzenleyen Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür ederek çocuk şenliklerine katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Yarışmayı birincilikle tamamlayan Muazzez İrem Sarı’nın dedesi Emekli Öğretmen Mustafa Sarı ise; “Torunumun birinci olmasından dolayı gururluyum. Osmaniye’de çocuk şenliklerinin olması tüm çocukların bilgilerini becerilerini geliştirmeleri açısından çok güzeldir. Böylesi bilgi yarışmaları çocuklarımız için çok faydalı. Çocuk şenliklerini düzenleyen Osmaniye Belediyesini takdir ediyor , teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandılar.